Calcio, Premier League: Ranieri nuovo allenatore del Fulham, via Jokanovic

di abf

Londra (Gran Bretagna), 14 nov. (LaPresse) - Claudio Ranieri torna ad allenare in Premier League. Il Fulham ha annunciato sul proprio sito l'esonero di Slavisa Jokanovic e l'ingaggio del tecnico romano con contratto pluriennale. Al momento il team londinese è ultimo in classifica con 5 punti in 12 gare.

