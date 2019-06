Calcio, Paratici: Sarri il migliore per Juve, sempre stato prima scelta

di acg/mad

Torino, 20 giu. (LaPresse) - "Perché Sarri? Nella scelta il gioco non è stato centrale. Crediamo che in questo momento sia il miglior allenatore per la Juve, come lo pensavamo per Conte e per Allegri in quei momenti. Ha mostrato grandi qualità in Italia, in Premier, a livello internazionale è il più adatto e il migliore per allenare la Juventus". Così Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, nella conferenza di presentazione del nuovo allenatore Maurizio Sarri. "Se è sempre stato la prima scelta? Assolutamente sì", ha aggiunto il neo tecnico bianconero.

