Calcio, nove club Serie B a Coni e Figc: Escludere Palermo da torneo

di acg/amr/ect

Milano, 3 mag. (LaPresse) - Nove società di serie B hanno presentato un esposto a Coni e Figc per chiedere un giudizio immediato di esclusione del Palermo, recentemente deferito per irregolarità di gestione, dal campionato. La richiesta arriva da Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia e Verona, "al fine di salvaguardare la regolarità dei campionati". A quanto si apprende, la Federcalcio auspica la chiusura dell'iter entro fine campionato. Il primo grado di giudizio è fissato per il 10 maggio.

