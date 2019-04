Calcio Nazionale, Mancini: Balotelli sa che deve comportarsi bene

di fbg/mad

Firenze, 29 apr. (LaPresse) - "Lui sa che oltre a far gol e giocare bene deve comportarsi bene. In campo chi è sempre a rischio espulsione diventa un problema. Lo sa, non glielo ho detto una volta sola". Così il ct Roberto Mancini a una domanda su Mario Balotelli, oggi al centro tecnico federale di Coverciano dove iniziano i due giorni di stage della Nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata