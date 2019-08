Calcio Napoli, Lozano: Vincere contro Juve, faremo grandi cose insieme

di lrs

Napoli, 27 ago. (LaPresse) - "La Juventus so che è una grande squadra e l'obiettivo è quello di vincere". È la sfida lanciata dall'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, durante la conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno. "Ho visto tante partite, ho seguito la squadra da tempo. Sono qui per migliorarmi e per migliorare e spero che possiamo fare grandi cose insieme", ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva degli obiettivi personali.

