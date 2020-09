Calcio Milan, Ibrahimovic: Qui ho sempre il sorriso, mi sento a casa

di dab

Roma, 31 ago. (LaPresse) - "Mi sento di essere sempre stato col Milan, anche quando giocavo in altre squadre, perché mi ha sempre trattato bene. A chi si ricorda bene, quando sono arrivato la prima volta non avevo il sorriso nel mio lavoro, invece il Milan me lo ha portato e dal primo giorno fino ad ora quel sorriso è sempre là, mi sento a casa". Lo dice Zlatan Ibrahimovic, fresco di rinnovo con i rossoneri, in una videointervista pubblicata sulla pagina Facebook del Milan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata