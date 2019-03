Calcio Milan, Gattuso: Champions nostro scudetto, dobbiamo avere fame

di lrs

Milano, 29 mar. (LaPresse) - "E' normale che voglio crescere con il Milan. La stagione che ci rimane è più importante di quello che penso io. Per noi bisogna tornare in Champions League, bisogna usare la parola scudetto. Noi dobbiamo ragionare così". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Rino Gattuso, in conferenza stampa alla vigilia della sfida a Marassi contro la Sampdoria. "Dobbiamo capire perché siamo arrivati in questa posizione e ci stiamo giocando qualcosa di importante. Non dobbiamo deprimerci e pensare a partire le partite che mancano. Dobbiamo avere la fame e la voglia di farci trovare pronti", ha aggiunto. Il Milan "è una squadra - ha sottolineato - che sa quello che si sta giocando. E' rimasta delusa e te lo dimostra l'episodio che è successo. Questi sono segnali positivi. E' una squadra che vuole raggiungere l'obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo".

