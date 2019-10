Calcio Milan, Boban: Cambio allenatore sconfitta di tutti e mia personale

di amr/mad

Milano, 9 ott. (LaPresse) - "Il cambio di allenatore è una sconfitta per tutti e per me personalmente, come in estate anche ora abbiamo preso una decisione che pensiamo sia la più giusta per il Milan". Lo ha detto Zvonimir Boban nel corso della conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan.

