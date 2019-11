Calcio, Miccichè: Tutte le decisioni prese all'unanimità

di acp/lrs

Roma, 19 nov. (LaPresse) - "Sono stato chiamato in Lega con dichiarazioni unanimi di voto e le ho dedicato molto tempo ed energie. Ho trovato una Lega commissariata, completamente disorganizzata e che non aveva nemmeno la parvenza di una realtà efficiente. Tutti insieme, perché nessuno ha sollevato la benché minima obiezione in 20 mesi, e le delibere che abbiamo preso sono state prese tutte all'unanimità, abbiamo realizzato una serie numerosa di iniziative che andavano nella giusta direzione". Queste le parole con cui il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, si dimette prima dell'esito dell'indagine della Procura federale.

(Segue).

