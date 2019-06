Mondiali Qatar 2022, Platini fermato in Francia per corruzione

L'ex presidente dell'Uefa ed ex stella francese della Juventus, Michel Platini, è stato fermato nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione per l'attribuzione del Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. Lo scrive il sito 'Mediapart'.

