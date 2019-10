Calcio, la Cina ospiterà la Coppa del Mondo per club nel 2021

di mad

Shanghai (Cina), 24 ott. (LaPresse/AFP) - La Fifa ha assegnato l'edizione inaugurale della sua Coppa del Mondo per club a 24 squadre alla Cina: lo ha annunciato a Shanghai il presidente dell'associazione Gianni Infantino, definendola una "decisione storica". "Il Consiglio Fifa ha deciso oggi, all'unanimità, di nominare la Cina come ospite della nuova Coppa del Mondo Fifa per club", ha detto ai giornalisti.

