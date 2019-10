Calcio Juve, Ronaldo: Vogliamo vincere tutto, possibile passo dopo passo

di lrs

Milano, 21 ott. (LaPresse) - "Per me il calcio tutti gli anni è una sfida non soltanto per me. Noi vogliamo vincere il campionato e la Champions. Credo che la Juventus debba pensare in grande e quindi cercheremo di vincere tutti i trofei in palio. Sappiamo che è difficile ma penso che passo dopo passo è possibile. Non conta la parte individuale, ma conta il collettivo". Lo ha detto l'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions casalinga contro la Lokomotiv Mosca, a chi gli chiedeva se preferirebbe vincere il Pallone d'Oro o la Champions con i bianconeri.

