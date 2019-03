Ronaldo si infortuna con il Portogallo ed esce dal campo

Cristiano Ronaldo è uscito dal campo per infortunio al 31' del primo tempo della partita tra il Portogallo e la Serbia, valevole per le qualificazioni a Euro 2020. Il portoghese, che era appena tornato in nazionale dopo una assenza di nove mesi, si è fermato dopo uno scatto, si è avvicinato alla linea laterale e ha fatto segno alla panchina di volere il cambio toccandosi la coscia destra. Tra due settimane la Juventus è impegnata nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax.

