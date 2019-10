Calcio Juve, Ronaldo: Mi piace gioco Sarri, più fiducia e occasioni

di lrs

Milano, 21 ott. (LaPresse) - "Giochiamo un calcio diverso, più d'attacco, e piano piano siamo più a nostro agio. Mi piace il modo in cui Sarri vuole che la squadra giochi: creiamo più occasioni, c'è decisamente più fiducia in noi stessi. Abbiamo fatto un lavoro eccellente l'anno scorso. Sono molto felice di questi cambiamenti, giochiamo in avanti, creiamo molte occasioni. Siamo avanti in campionato e andiamo bene in Champions". Lo ha detto l'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions casalinga contro la Lokomotiv Mosca,

