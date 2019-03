Calcio, Juve: per Ronaldo lesione modesta entità a flessori coscia

di azn

Torino, 26 mar. (LaPresse) - Cristiano Ronaldo, infortunatosi ieri sera in nazionale nel corso del primo tempo della sfida tra Portogallo e Serbia, ha riportato una "lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra". Lo comunica la Juventus in una nota sul proprio sito ufficiale dopo gli accertamenti a cui si è sottoposto l'attaccante in Portogallo. "Le sue condizioni saranno monitorate e verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell'attività agonistica", fa sapere il club bianconero.

