Calcio Juve, Agnelli: Aumento capitale necessario per raggiungere top in Europa

di amr/ect

Torino, 24 ott. (LaPresse) - "Con orgoglio possiamo dire oggi che la Juventus è la più grande società italiana, ma è solo una delle grandi a livello europeo". Così Andrea Agnelli, presidente della Juventus, nel corso del suo discorso in occasione dell'assemblea degli azionisti bianconeri all'Allianz Stadium. E' per questo che "chiederemo 300 milioni di aumento di capitale per un piano di sviluppo fino alla stagione 2023/2024 con l'obiettivo di mantenere la competitività sportiva e aumentare i ricavi". "Noi dobbiamo guardare ai livelli di fatturato delle grandi società europee, con viaggiano fra i 500 e gli 800 milioni. Sono queste le realtà di riferimento", ha aggiunto.

