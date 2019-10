Calcio Juve, Agnelli: 2020 nuovo anno 0 per puntare in grande

di amr/ect

Torino, 24 ott. (LaPresse) - "Il 2020 è come un nuovo anno 0, con voglia e determinazione per pensare in grande. Oggi chiediamo di approvare il bilancio, ma anche di rinnovare la fiducia in questa dirigenza". Così Andrea Agnelli, presidente della Juventus, nel corso del suo discorso in occasione dell'assemblea degli azionisti bianconeri all'Allianz Stadium. "Quest'anno abbiamo collocato un prestito obbligazionario da 175 milioni e chiediamo agli azionisti un aumento di capitale di 300 milioni. Sembrano enormi, ma sono numeri che ormai esistono nella nostra industria", aggiunge. Il presidente Agnelli ricorda poi gli esempi del "Manchester in 4-5 anni ha chiesto risorse agli azionisti per oltre 400 milioni di sterline ed emesso obbligazioni per circa 1 miliardo di euro, il Real Madrid che ha chiesto risorse per circa 600 milioni. Il Tottenham ha appena rifinanziato un debito per oltre 500 milioni di sterline".

