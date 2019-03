Calcio Inter, Spalletti: Si gioca in 11, abbiamo giocatori per vincere

di azn

Milano, 13 mar. (LaPresse) - "Lamentarci non ci farà qualificare. Saremo in undici? Sì, e allora siamo a posto. Abbiamo tutti quelli che servono per vincere la partita". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con l'Eintracht Francoforte a proposito dell'emergenza infortuni. Per la sfida di coppa l'allenatore nerazzurro recupera però due pedine importanti come Keita e Brozovic. "Keita è a posto, Brozovic è convocato", ha annunciato Spalletti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata