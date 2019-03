Calcio Inter, Spalletti: Icardi calciatore nuovo ma domani non convocato

di lrs

Milano, 30 mar. (LaPresse) - "Icardi? Per certi versi l'ho trovato come un calciatore nuovo, perché poi è tanto che non era con noi. Si è allenato e per certi versi dobbiamo reinserirlo bene in tutto il nostro comportamento in allenamento. Ritengo giusto che ancora in questa partita non possa aiutare i compagni di squadra, per cui per domani non è convocato". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio.

