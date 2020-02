Calcio Inter, Conte: Serata speciale, presto per parlare di Scudetto

di amr/ect

Milano, 9 feb. (LaPresse) - "È stata sicuramente una notte speciale perché nel primo tempo siamo andati in grande difficoltà, forse come non mai in questa stagione. C'era il rischio di prendere un'imbarcata, invece siamo stati bravi a riequilibrarci e a capire dove dovevamo migliorare". Così Antonio Conte intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita del Derby vinto contro il Milan. "Siamo stati bravi ad avere fiducia in quello che avevamo preparato e il merito va a questi ragazzi, che proprio nel momento di difficoltà hanno resistito ai colpi. Questo vuol dire che siamo sulla strada giusta e ci stiamo preparando per fare qualcosa di buono", ha aggiunto. Alle domande sulla classifica e sull'aggancio alla vetta, Conte ha risposto così: "Parlare di Scudetto è troppo presto, anche se ovviamente è giusto sognare. Ci aspetta un periodo bello intenso, quindi dobbiamo aspettare le prossime partite per dire se riusciremo ad avere obiettivi diversi rispetto all'inizio della stagione. Mercoledì ci aspetta la semifinale di Coppa Italia, poi dovremo andare in casa della Lazio. Ci vogliono tempo e pazienza, perché i risultati non si ottengono dall'oggi al domani. In ogni caso stasera i ragazzi hanno dimostrato di avere grande forza e grandi attributi".

