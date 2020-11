Calcio, Inter: Brozovic positivo al Covid

di amr/scp

Milano, 13 nov. (LaPresse) - Altra tegola per l'Inter di Antonio Conte: Marcelo Brozovic è risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone effettuato in nazionale. È stata la stessa federazione croata a renderlo noto in in comunicato. Con Borozovi positivo anche un membro dello staff. Entrambi sono stati immediatamente isolati dagli altri membri della nazionale. L'Inter è stata già avvertita della positività di Brozovic, così come gli epidemiologi svedesi. La Croazia è infatti attesa dalla partita di Nations League contro la Svezia a Stoccolma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata