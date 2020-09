Calcio, giudice sportivo: Verona-Roma 3-0 a tavolino

Vince 3-0 a tavolino sulla Roma, il Verona, vista l'irregolarità di Amadou Diawara, schierato in campo dai giallo-rossi pur non essendo iscritto alla 'Lista dei 25' giocatori. Lo ha deciso il Giudice Sportivo, cancellando così il pareggio sullo 0-0 con cui si era chiusa la partita nella prima giornata di campionato di serie A. Nelle motivazioni si legge che il Giudice Sportivo ha "ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato Ufficiale FIGC N. 83/A" e per questo motivo "delibera di sanzionare la Soc. Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata