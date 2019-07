Calcio, Giampaolo: Milan grande opportunità, arrivo all'età giusta

di azn/mad

Milano, 8 lug. (LaPresse) - "Sono felicissimo e motivatissimo di allenare il Milan, una società gloriosa e importantissima". Sono queste le prime parole del nuovo tecnico rossonero Marco Giampaolo nel corso della conferenza stampa di presentazione ufficiale. "Per me è una grande opportunità, penso che attraverso il lavoro, la ricerca, i sacrifici, io abbia meritato questa chance - ha proseguito -. Ora devo farlo sul campo, non c'è mai una fine a un percorso, che è stato di up and down, cadute e risalite. Penso di esserci arrivato in una età giusta".

