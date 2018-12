Calcio Genoa, esonerato Juric: domani Prandelli dirige allenamento

di lrs

Milano, 6 dic. (LaPresse) - Ora è praticamente ufficiale: Ivan Juric non è più l'allenatore del Genoa. Già domani, secondo quanto si apprende, Cesare Prandelli dirigerà la seduta pomeridiana della squadra in vista del match contro la Spal di domenica pomeriggio, alle 18, a Marassi. Il tecnico croato ha pagato il ko in casa in Coppa Italia contro la Virtus Entella. Prandelli, ex ct della Nazionale e con un passato sulle panchine di Roma e Fiorentina, sarà il terzo allenatore della stagione del Grifone, dopo Davide Ballardini e lo stesso Juric.

