Calcio, Gazidis: Momento difficile, vogliamo riportare Milan dove merita

di amr/mad

Milano, 9 ott. (LaPresse) - "Voglio prima di tutto ringraziare Marco Giampaolo e il suo staff, gli auguriamo il meglio. Non è stata una decisione presa facilmente. L'abbiamo condivisa, mettendo la squadra sopra tutto il resto". Lo ha detto l'ad Ivan Gazidis nel corso della conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan. "Capiamo la frustrazione dei nostri tifosi, stiamo facendo un percorso non facile. Siamo di fronte ad una realtà che non può essere ignorata: a noi interessa molto il club, lo abbiamo ereditato con il rischio insolvenza, che voleva dire finire in B, stiamo lavorando tutti i giorni con tutto il cuore", ha aggiunto. "Abbiamo ereditato debiti che ci hanno escluso dalle coppe. È un percorso difficile e serve tempo. Non vuol dire che non faremo errori, ma siamo determinati a riportare il club bella posizione in cui deve stare, competere ai più alti livelli in Europa", ha insistito.

(Segue)

