Calcio, Europa League: Wolfsberger-Roma 0-0 il finale

di mal

Wolsfberg (Austria) 3 ott. (LaPresse) – La Roma si fa fermare 1–1 in Austria dal Wolsfberger non riuscendo così ad allungare in classifica nel girone J di Europa league. Ai giallorossi non è bastato un gol fortunoso di testa di Spinazzola al 21' per mettere la partita in discesa. La squadra di Fonseca, che ha optato per un consistente turn over, è stata per lunghi tratti messa spesso in difficoltà delle veloci ripartenze dei padroni di casa capaci di raddrizzare la partita nella ripresa con un gran gol di Liendl da 30 metri al 51'.

