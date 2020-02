Calcio, Europa League: Ludogorets-Inter 0-2 finale

di acg

Razgrad (Bulgaria), 20 feb. (LaPresse) - L'Inter debutta in Europa League con una preziosa vittoria sul campo del Ludogorets. La squadra di Antonio Conte, retrocessa dalla Champions League, si impone per 2-0 nella trasferta in Bulgaria valida come primo round dei sedicesimi. A sbloccare, nella ripresa, la sfida è l'atteso Eriksen, al primo gol in nerazzurro: il danese va a segno al 71' su sponda del neoentrato Lukaku. E due minuti dopo l'ex Tottenham timbra anche la traversa. Nel recupero arriva il raddoppio, su rigore di Lukaku. L'Inter si rialza così dopo la sconfitta in campionato con la Lazio e guarda con ottimismo al match di ritorno, in programma tra una settimana a San Siro.

