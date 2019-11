Calcio, Europa League: Lazio-Cluj 1-0 il finale

di amr

Roma, 28 nov. (LaPresse) - La Lazio ha battuto per 1-0 il Cluj in una gara valida per la 5/a giornata di Europa League. Il gol di Correa al 24', con una splendida giocata personale. Una vittoria che serve a poco, però, ai biancocelesti di Simone Inzaghi. Nella classifica del Gruppo E, infatti, la Lazio è terza con 6 punti a -9 proprio dal Cluj. Nell'ultima giornata Immobile e compagni devono battere in trasferta il Rennes e sperare contestualmente in una improbabile sconfitta del Celtic, già qualificato, in casa del Cluj.

