Calcio, Europa League: Inter contro Eintracht agli ottavi

di azn

Nyon (Svizzera), 22 feb. (LaPresse) - L'Inter affronterà l'Eintracht Francoforte agli ottavi di finale di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio in svolgimento a Nyon. L'andata si giocherà in Germania, il ritorno è in programma a San Siro.

