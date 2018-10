Calcio, Europa League: Eintracht Francoforte-Lazio 4-1 finale

di acg/azn

Francoforte (Germania), 4 ott. (LaPresse) - Eintracht Francoforte-Lazio 4-1 nell'incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Tedeschi in vantaggio al 4' con Da Costa, pareggio dei biancocelesti con Parolo al 23'. Padroni di casa ancora avanti con Kostic al 28', nella ripresa a segno anche Jovic al 53' e ancora Da Costa al 94'. La Lazio ha chiuso in nove uomini: espulsi Basta al 48' del primo tempo e Correa al 59'.

