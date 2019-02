Calcio, Di Francesco: Sarri? Storia che non ha senso, sono chiacchiere

di azn

Roma, 22 feb. (LaPresse) - "E' un ambiente che destabilizza e riesce sempre a trovare qualcosa che non ha senso, come questa storia qui". Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco commenta così le indiscrezioni in merito a un possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina giallorossa dopo un presunto incontro avuto a Londra con Franco Baldini, consulente del club. "Il mio referente rimane Monchi - ha aggiunto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con il Frosinone - Tutto il resto sono chiacchiere. Mi interessa il Frosinone e basta".

