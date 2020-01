Calcio, Coppa Italia: Roma ai quarti, Parma ko 2-0

di azn

Parma, 16 gen. (LaPresse) - E' la Roma l'ultima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi hanno battuto infatti 2-0 al 'Tardini' il Parma nella gara valida per gli ottavi. Decisiva la doppietta di Pellegrini nella ripresa. Il centrocampista ha sbloccato il risultato al 4' con un bel tiro a giro dopo una pregevole combinazione con Kalinic per poi raddoppiare al 31' su calcio di rigore concesso per un tocco con il braccio di Barillà sul cross di Florenzi. Ai quarti di finale la squadra di Fonseca troverà la Juventus, con cui perso domenica sera in campionato. La partita è in programma mercoledì prossimo all'Allianz Stadium di Torino.

