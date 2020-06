Calcio, Coppa Italia: Juve prima finalista, 0-0 contro Milan

di azn

Torino, 12 giu. (LaPresse) - La Juventus è la prima finalista della Coppa Italia 2019/20. Ai bianconeri, forti dell'1-1 dell'andata a San Siro, è bastato lo 0-0 casalingo nella semifinale di ritorno contro il Milan per qualificarsi per la finale di Roma, in programma mercoledì 17 giugno. La prima gara ufficiale dopo uno stop di 96 giorni a causa dell'emergenza coronavirus regala emozioni soprattutto nel primo tempo: al 16' Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore concesso dal Var per un tocco con il braccio di Conti, un minuto dopo Rebic viene espulso per un brutto fallo su Danilo. La squadra di Sarri attende in finale una tra Napoli e Inter, che si affronteranno domani nella partita di ritorno al San Paolo.

