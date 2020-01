Calcio, Coppa Italia: Inter ai quarti, Cagliari travolto 4-1

di azn

Milano, 14 gen. (LaPresse) - L'Inter supera agevolmente il Cagliari e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove attende la vincente del match tra Fiorentina e Atalanta. A San Siro finisce 4-1 una partita senza storia: i nerazzurri si portano in vantaggio dopo neanche un minuto con Lukaku, che approfitta dell'errore in disimpegno di Nandez per battere Olsen. Al 22' con un tocco da due passi arriva il raddoppio di Borja Valero, su cross dello scatenato Barella. In avvio ripresa ancora Lukaku, questa volta di testa, cala il tris nuovamente su cross di Barella. I sardi a venti minuti dalla fine accorciano le distanze con un bolide di Oliva, pescato dallo splendido tacco di Cerri. Ci pensa però Ranocchia, con un'incornata sugli sviluppi di un corner, a firmare il poker del definitivo 4-1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata