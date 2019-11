Calcio, Champpions: Borussia-Inter 3-2 finale

di azn

Dortmund (Germania), 5 nov. (LaPresse) - Da 0-2 a 3-2. L'Inter perde in casa del Borussia Dortmund nella gara valida per la quarta giornata di Champions League al termine di una partita dai due volti. I nerazzurri dominano nel primo tempo, chiuso avanti 2-0 in virtù dei gol di Lautaro Martinez al 5' e di Vecino al 40'. Nella ripresa però salgono in cattedra i tedeschi, che approfittano delle difficoltà fisiche e psicologiche degli ospiti segnando tre reti in 25'. Protagonista assoluto il terzino basso Hakimi, autore del gol vittoria e della rete che ha riacceso le speranze dei gialloneri. Di Brand la rete al 19' del momentaneo 2-2. Il Borussia sale così a 7 punti, a +3 sull'Inter, ora terza a quattro lunghezze dal Barcellona. Per la qualificazione agli ottavi servirà adesso un'impresa.

