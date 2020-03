Calcio, Champions League: Valencia-Atalanta 3-4 il finale, Dea ai quarti

L'Atalanta si impone per 4-3 in casa del Valencia anche nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dea qualificata per i quarti di finale per la prima volta nella sua storia. Protagonista assoluto Ilicic, autore di un poker al 3' e al 43' su rigore, al 71' e all'83'. Per il Valencia gol di Gameiro al 21' e al 52', Ferran Torres al 68'. La partita si è giocata in un Mestalla a porte chiuse per l'emergenza coronavirus. Prestazione di grande personalità quella dell'Atalanta, peccato che l'impresa di stasera non potrà essere condivisa con i tifosi viste le limitazioni in Italia.

