Calcio, Champions League: Napoli-Barcellona 1-1 il finale

di amr

Napoli, 25 feb. (LaPresse) - Napoli-Barcellona 1-1 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Azzurri in vantaggio con Dries Mertens al 30' su assist di Zielinski, il belga raggiunge Marek Hamsik come miglior marcatore nella storia del Napoli a quota 121. Il pareggio del Barcellona al 57' con Griezmann servito da Semedo. Una buona partita per la squadra di Gattuso, che ha a lungo imbrigliato il Barcellona almeno fino all'uscita per infortunio di Mertens. Prestazione non degna della sua fama per Messi, alla prima nella casa che fu di Diego Maradona. Espulso nel finale Vidal per doppia ammonizione. La gara di ritorno si giocherà il 18 marzo a Barcellona.

