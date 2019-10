Calcio, Champions League: Manchester City-Atalanta 5-1 finale

di acg

Manchester (Regno Unito), 22 ott. (LaPresse) - Il sogno Champions dell'Atalanta con tutta probabilità si chiude a Manchester. La formazione di Gasperini crolla sotto i colpi del City nell'incontro valido per la terza giornata del Gruppo C. La squadra di Guardiola si impone 5-1. Agli orobici non basta una brillante prima mezz'ora e la rete del vantaggio siglata su rigore da Malinovsky al 28'. Il City risponde e rimonta con Aguero, a segno al 34' e su rigore al 38'. Nella ripresa gli inglesi dilagano con la tripletta di uno scatenato Sterling, autore di una tripletta (58', 64' e 69'). La squadra di casa chiude in dieci uomini per l'espulsione di Foden. City che consolida il comando salendo a 9 punti, terzo ko per gli orobici che restano fanalini di coda a quota zero.

