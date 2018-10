Calcio, Champions League: Juventus-Young Boys 3-0 finale

di azn

Torino, 2 ott. (LaPresse) - La Juventus supera 3-0 lo Young Boys nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Protagonista assoluto Paulo Dybala, autore di una tripletta. I bianconeri salgono così a 6 punti in classifica nel gruppo H, mentre gli svizzeri restano fermi a zero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata