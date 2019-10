Calcio, Champions League: Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 il finale

di acg

Torino, 1 ott. (LaPresse) - Primo successo stagionale nel girone di Champions League per la Juventus. I bianconeri hanno superato il Bayer Leverkusen 3-0 all'Allianz Stadium nell'incontro valido per il Gruppo D. La formazione di Sarri ha sbloccato il risultato al 17' con Gonzalo Higuain. Il raddoppio, nella ripresa, firmato da Bernardeschi (62'). Tris di Cristiano Ronaldo ad un minuto dalla fine. La Juve sale a quota 4 a braccetto con l'Atletico Madrid, vittorioso in casa della Lokomotiv Mosca. Prossimo impegno in Champions per i bianconeri, proprio contro i russi, il 22 ottobre a Torino.

