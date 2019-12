Calcio, Champions League: Bayer Leverkusen-Juventus 0-2 il finale

di amr

Leverkusen (Germania), 11 dic. (LaPresse) - I gol di Cristiano Ronaldo e Higuain nel secondo tempo consentono alla Juventus di battere per 2-0 un modesto Bayer Leverkusen nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri chiudono con cinque vittorie e un pareggio e lunedì attendono dall'urna di Nyon l'avversario degli ottavi di finale, con Real Madrid e Tottenham maggiori insidie. Il Bayer, invece, chiude al terzo posto nel gruppo D e retrocede in Europa League. Discrete indicazioni per Sarri da Demiral in difesa, meno da Rabiot a centrocampo. Nel finale si è visto per una ventina di minuti anche il tridente Dybala-Ronaldo-Higuain, con la Joya assistman per CR7 e per il Pipita in occasione dei gol.

