Calcio, Champions League: Barcellona-Inter 2-1 il finale

di amr

Barcellona (Spagna), 2 ott. (LaPresse) - Un'ottima Intere esce sconfitta per 2-1 da Barcellona, in una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Non basta ai nerazzurri il gol dopo 3' di Lautaro Martinez, bravo a sorprendere la distratta difesa di casa. Nella ripresa il Barcellona, con Messi in campo dal primo minuto, ribalta il risultato con una doppietta di Suarez al 57' e all'85'. Con questo risultato, i catalani agganciano il Borussia Dortmund al comando del Gruppo F con 4 punti. Inter e Slavia Praga (sconfitto in casa dai tedeschi) restano fermi a quota 1. Nerazzurri attesi ora da un doppio confronto decisivo con il Borussia Dortmund.

