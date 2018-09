Calcio, Champions: Inter-Tottenham 2-1 risultato finale

di azn

Milano, 18 set. (LaPresse) - L'Inter batte 2-1 il Tottenham nella gara valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Succede tutto nella ripresa: Eriksen all'8' sblocca il risultato, Icardi pareggia i conti con un eurogol al 41'. Di Vecino in pieno recupero di testa il gol vittoria che proietta i nerazzurri in testa al girone insieme al Barcellona con 3 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata