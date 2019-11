Calcio, Champions: Atalanta-City 1-1 finale

di azn

Milano, 6 nov. (LaPresse) - Impresa dell'Atalanta. Gli orobici ottengono il loro primo punto in Champions League pareggiando 1-1 a San Siro contro il Manchester City nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi. Sterling porta subito avanti gli inglesi al 7' su splendido assist di tacco di Gabriel Jesus, che sbaglia un rigore al 43'. Nella ripresa viene fuori la 'Dea' che pareggia subito, al 4', con Pasalic e sfiora anche il successo. Nel finale infatti gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione del portiere Bravo, con Guardiola costretto a inserire tra i pali il difensore Walker. Il risultato non cambia più ma l'Atalanta riesce a ottenere il suo primo punto. I campioni d'Inghilterra invece salgono a 10, a un passo dalla qualificazione agli ottavi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata