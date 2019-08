Calcio Bologna, Mihajlovic dimesso da ospedale dopo primo ciclo cure

di lrs

Milano, 28 ago. (LaPresse) - L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, è stato dimesso dal Policlinico Sant'Orsola-Malpighi della città in seguito al primo ciclo di chemioterapia per la leucemia, "in buone condizioni e dopo aver effettuato tutti i controlli necessari". Lo si apprende da fonti sanitarie.

