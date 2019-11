Calcio, Ancelotti a Rizzoli: Deve decidere arbitro, non il Var

di acp/lrs

Roma, 19 nov. (LaPresse) - "Il problema principale è chi arbitra le partite, il direttore di gara, o il Var? Io so che Rocchi e Orsato arbitrano le partite, altri magari più giovani no e il Var deve essere di supporto e non decidere se c'è un episodio controverso dicendo: per me era rigore. Io accetto l'errore dell'arbitro non quello del Var". E' l'intervento di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, nel corso dell'incontro con arbitri e calciatori a Roma. Il designatore Nicola Rizzoli, a precisa domanda di Ancelotti, ha anche ammesso l'errore in Napoli-Atalanta: "Sì, il gioco andava interrotto senza dubbio".

