Calcio a 5, Serie A: Catania ospita Avellino in diretta su LaPresse

di Nicola Petricca

A soli tre giorni dal turno infrasettimanale che ha stravolto la classifica, la Serie A di calcio a 5 torna in campo e propone lo scontro tra una delle possibili outsider per lo scudetto, Catania, e una delle sorprese di questo inizio stagione, Avellino (domani, ore 20.30, in diretta su Lapresse). Partita con una vittoria, la Meta ha poi perso contro Ostia ma si è ripresa battendo Eboli, in tre incontri tutti terminati con una sola rete di scarto, a favore o sfavore. Alla prima stagione in Serie A, la Sandro Abate ha seguito lo stesso percorso dei siciliani, sorprendendo Cybertel Aniene e Lynx Latina e perdendo con la Feldi. Un'altra squadra che metterà alla prova le proprie ambizioni in questo turno è il neopromosso Kaos Mantova, primo in classifica e ancora imbattuto dopo tre giornate. I lombardi affronteranno in trasferta una delle favorite per lo scudetto, il Real Rieti, che arriva da due vittorie consecutive. A Pesaro, i campioni d'Italia dell'Italservice, una delle due squadre che comandano la classifica assieme a Mantova, affronteranno un'altra neopromossa, l'Italian Coffee Petrarca, che viene dalla prima, bella vittoria in campionato per 5-2 sulla Came Dosson.

Nell'altro incontro in diretta su Lapresse (sabato, ore 18.30), sarà di scena la terza capolista, quell'Acqua&Sapone che era partita lentamente, pareggiando ad Arzignano, e poi si è riscattata con due vittorie di fila. Netta, la prima, per 7-4 sul Petrarca. Più complicata, la seconda, per 5-4 in casa della Cybertel che cerca ancora i primi punti in campionato. Avversario degli abruzzesi sarà l'ambiziosa Lynx che ha rivoluzionato la rosa con importanti inserimenti e che era partita con due successi, ma nel terzo turno ha subito una brutta sconfitta, per 5-1, in casa della Sandro Abate. Nelle altre partite di giornata, occhi puntati sullo scontro tra Eboli e Colormax Pescara, due delle poche squadre reduci dalla scorsa stagione di Serie A.

Gli incontri del quarto turno:

Acqua&Sapone Unigross - Lynx Latina (diretta su Lapresse, sabato, ore 18.30)

Came Dosson - Cybertel Aniene

Feldi Eboli - Colormax Pescara

Italservice Pesaro - Italian Coffee Petrarca

Meta Catania Bricoity - Sandro Abate Avellino (diretta su Lapresse, venerdì, ore 20.30)

Real Rieti - Kaos Mantova

Signor Prestito CMB - Real Arzignano

Tods Lido di Ostia - CDM Futsal Genova

