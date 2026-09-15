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martedì 15 settembre 2026

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Serie A 2026/2027, le più belle immagini della quarta giornata

Serie A 2026/2027, le più belle immagini della quarta giornata
Giovanni Simeone del Torino durante la partita di Serie A tra Torino e Roma (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
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Roma e Inter al comando. Non convincono ancora Milan e Juventus

Franco Mastantuono della Fiorentina durante la serie partita di calcio di serie A tra Venezia FC e Fiorentina (foto di Paola Garbuio/LaPresse)
Akor Adams del Venezia (Venezia FC) durante la partita di Serie A tra Venezia FC e Fiorentina (Foto di Paola Garbuio/LaPresse)
Strahinja Pavlovic del Milan e Davide Frattesi della Lazio durante la partita di calcio di Serie A EniLive tra Lazio e Milan (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Tijjani Noslin della Lazio esulta dopo aver segnato durante la partita di calcio di Serie A EniLive tra Lazio e Milan (Foto di Alfredo
Gonçalo Ramos (AC Milan) e il portiere della Lazio Christos Mandas durante la partita di Serie A EniLive tra Lazio e Milan (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
Harry Winks del Cagliari durante la partita di calcio di Serie A tra Atalanta e Cagliari (Foto di Spada/LaPresse)
Paul Mendy del Cagliari e Ederson dos Santos dell'Atalanta durante la partita di Serie A tra Atalanta e Cagliari (Foto di Spada/LaPresse)
Daniel Maldini del Cagliari segna il gol dell'1-2 durante la partita di Serie A tra Atalanta e Cagliari (Foto di Spada/LaPresse)
Jonathan Rowe dell'Atalanta e Fadera del Cagliari durante la partita di Serie A tra Atalanta e Cagliari (Foto di Spada/LaPresse)
Diego Moreira del Milan durante la partita di calcio di Serie A EniLive tra Lazio e Milan (Foto di Alfredo Falcone/LaPresse)
US Lecce Danilo Veiga e l'attaccante dell'AC Monza Gustavo Varela durante la Serie A Enilive partita tra US Lecce e AC Monza (Foto Giovanni Evangelista/LaPresse)
Omaggio a Lorena Isceri contro la violenza sulle donne durante la partita di Serie A Enilive tra US Lecce e Monza (Foto Giovanni Evangelista/LaPresse)
Douglas Luiz della Juventus e Armand Lauriente del Sassuolo durante la partita di Serie A tra Sassuolo e Juventus (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)
Nick Woltemade della Juventus e Fedde Leysen del Sassuolo durante la partita di Serie A tra Sassuolo e Juventus (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)
Rasmus Hojlund del Napoli durante la partita di calcio di Serie A tra Napoli e Bologna (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
Rasmus Hojlund del Napoli durante la partita di calcio di Serie A tra Napoli e Bologna (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
Donyell Malen della Roma segna un gol durante la partita di Serie A tra Torino e Roma (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Giovanni Simeone del Torino durante la partita di Serie A tra Torino e Roma (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Pietro Comuzzo del Torino e Rodrigo Mora della Roma durante la partita di Serie A tra Torino e Roma (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Giovanni Simeone del Torino e Nahuel Molina della Roma durante la partita di Serie A tra Torino e Roma (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Marten De Roon della Roma e Duvan Zapata del Torino durante la partita di Serie A tra Torino e Roma (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Mario Hermoso di Roma, Giovanni Simeone di Torino e Duvan Zapata di Torino durante la serie A partita di calcio tra Torino e Roma (Foto di Marco Alpozzi/Lapresse)
Kaiki di Como festeggia dopo un gol durante la partita di calcio della Serie A tra Como Calcio e Parma Calcio 1913 (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Ange-Yoan Bonny dell'Inter festeggia dopo aver segnato il gol durante la partita di Serie A tra FC Inter e Udinese (Foto di Spada/LaPresse)
James Abankwah dell'Udinese esulta dopo aver segnato il gol dello 0-1 durante la partita di Serie A tra FC Inter e Udinese (Foto di Spada/LaPresse)
Carlos Augusto dell'Inter segna il gol dell'1-2 durante la partita di Serie A tra FC Inter e Udinese (Foto di Spada/LaPresse)
Moise Kean del Como durante la serie A partita di calcio tra Como Calcio e Parma Calcio 1913 (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Nico Paz di Como festeggia dopo un gol durante la serie A partita di calcio tra Como Calcio e Parma Calcio 1913 (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Cesc Fàbregas, allenatore del Calcio Como, saluta i tifosi al termine della serie A partita di calcio tra Como Calcio e Parma Calcio 1913 (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)

È stata ricca di gol la quarta giornata di campionato di Serie A, conclusa con il monday night match tra Inter e Udinese. Ben 39 le reti segnate.

Roma e Inter rimangono al comando della classifica a punteggio pieno, in attesa dello scontro diretto in programma sabato 19 settembre allo Stadio Olimpico. Importanti le vittorie in trasferta di Fiorentina e Cagliari, rispettivamente contro Venezia e Atalanta. Non convincono ancora Milan e Juventus. I rossoneri hanno pareggiato in casa della Lazio mentre i bianconeri sono stati sconfitti dal Sassuolo. Vittoria di “corto muso” per il Napoli di Massimiliano Allegri contro il Bologna, mentre non si arresta la corsa del Como, vittorioso anche contro il Parma.

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