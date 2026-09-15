Serie A 2026/2027, le più belle immagini della quarta giornata

Roma e Inter al comando. Non convincono ancora Milan e Juventus

È stata ricca di gol la quarta giornata di campionato di Serie A, conclusa con il monday night match tra Inter e Udinese. Ben 39 le reti segnate.

Roma e Inter rimangono al comando della classifica a punteggio pieno, in attesa dello scontro diretto in programma sabato 19 settembre allo Stadio Olimpico. Importanti le vittorie in trasferta di Fiorentina e Cagliari, rispettivamente contro Venezia e Atalanta. Non convincono ancora Milan e Juventus. I rossoneri hanno pareggiato in casa della Lazio mentre i bianconeri sono stati sconfitti dal Sassuolo. Vittoria di “corto muso” per il Napoli di Massimiliano Allegri contro il Bologna, mentre non si arresta la corsa del Como, vittorioso anche contro il Parma.