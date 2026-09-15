Minacce a Lotito per spingerlo a vendere la Lazio, tra i perquisiti anche Bisignani

Perquisizioni martedì mattina nell’ambito dell’inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura compaiono i nomi di Mauro Masi, Francesco Maiolini e Luigi Bisignani. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire una possibile strategia coordinata, che avrebbe coinvolto campagne sui social, articoli di stampa e contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti. Al centro degli accertamenti anche l’ipotesi di tentativi di influenzare l’andamento del titolo in Borsa e di una regia comune dietro le pressioni rivolte al presidente biancoceleste e senatore.

Lotito contestato dai tifosi

Il patron della Lazio da tempo è al centro di numerose contestazioni, a partire dai tifosi e dalla curva che ha deciso di boicottare la società e non presentarsi ai match allo Stadio Olimpico. Flop anche della campagna abbonamenti per la stagione appena iniziata: circa 4mila tessere sottoscritte, il dato più basso dell’era Lotito. Sembra essere stata inutile la lettera scritta dal numero uno del club e indirizzata ai supporter biancocelesti nel tentativo di riconciliare i rapporti.