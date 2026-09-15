Fiorentina-Pisa stasera in Coppa Italia 2026-27: orario, formazioni e dove vederla

Va in scena stasera, martedì 15 settembre, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa che chiude il quadro dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2026-27. Il match è in programma alle ore 21 al Franchi e sarà arbitrato da Livio Marinelli. I viola cercano la seconda vittoria stagionale sotto la guida di Paolo Vanoli, il tecnico tornato in panchina dopo l’esonero di Fabio Grosso.

Come arrivano Fiorentina e Pisa al derby

Il successo ottenuto in campionato sul campo del Venezia, il primo dopo tre pesanti sconfitte che hanno portato al divorzio da Grosso, ha rilanciato le ambizioni dei viola, che ora cercano il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia in un derby molto sentito. Il Pisa di Paolo Bianco, attualmente nono nel campionato di Serie B, ha avuto un rendimento fin qui altalenante ed è reduce dal pesante k.o. per 4-1 contro la Virtus Entella, un brusco passo indietro dopo l’incoraggiante vittoria ottenuta contro la Juve Stabia. Partita secca, quella di questa sera, che deciderà l’avversaria del Napoli negli ottavi della competizione. In caso di parità nei 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore.

Fiorentina avanti nei precedenti al Franchi

A Firenze i precedenti del derby toscano sono 13: 9 vittorie viola (ultima 1-0, Serie A 2025/26), 3 i pareggi (ultimo 0-0, Serie A 1987/88) ed un successo nerazzurro (0-1, Coppa Italia Serie C 2002/03). L’unica vittoria del Pisa a Firenze, 1-0 nell’agosto 2002 in Coppa Italia di Serie C, era la prima gara ufficiale della nuova Fiorentina dei Della Valle. Quello in programma sarà il quarto incrocio in Coppa Italia fra le due squadre: prima vittoria della Fiorentina nel 1968/69 (2-0 nella fase a gironi), nel 1982/83 bis viola 1-0 al Franchi, nel 1988/89 4-2 nerazzurro all’Arena. La Fiorentina arriva all’appuntamento dopo avere sconfitto in casa il Benevento per 4-1 nei trentaduesimi. L’ultima edizione in cui la Fiorentina non ha raggiunto gli ottavi di finale di Coppa Italia risale alla stagione 2006/07 (0-1 contro il Genoa). Il Pisa ha raggiunto i sedicesimi battendo ai rigori l’Empoli. L’ultima edizione in cui il Pisa ha raggiunto gli ottavi di finale di Coppa Italia risale alla stagione 1991/92 (2-1 all’andata e 1-1 al ritorno contro il Foggia ai sedicesimi).

Cosa ha detto Vanoli alla vigilia

“E’ un derby, una partita importante. E’ una partita che non bisogna sbagliare, io l’ho già detto che cos’è il derby per Firenze. Dobbiamo essere concentrati su questo, il passato è passato”, ha detto Vanoli introducendo la sfida contro il Pisa in conferenza stampa. “Abbiamo un trofeo, quest’anno uno solo, che è quello della Coppa Italia e dobbiamo focalizzarci su questo – ha aggiunto il tecnico della Fiorentina – Dobbiamo capire che tutte le partite le dobbiamo giocare al 100%. Abbiamo la fortuna di avere una rosa competitiva”.

Le probabili formazioni

Quanto alla formazione, i dubbi maggiori in casa viola riguardano l’attacco. In ballottaggio per una maglia Mastantuono e Gnonto, con l’argentino favorito. Potrebbe trovare spazio anche Pedro Goncalves alle spalle di Pellegrino. Tra i pali, possibile spazio a Christensen al posto di De Gea. Nel Pisa, Bianco potrebbe puntare sul tandem d’attacco Moreo-Pittarello. Tra i titolari potrebbe trovare spazio Leris, che dovrà scontare la squalifica di una giornata nel prossimo match di campionato a Mantova.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Christensen; Joao Mario, Pongracic, Dragusin, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Goncalves, Pellegrino, Mastantuono. Allenatore: Vanoli.

Pisa (3-4-2-1): Scuffet; Caracciolo, Canestrelli, Primasso; Leris, Loyola, Correia, Rao; Ferrah, Moreo; Pittarello. Allenatore: Bianco.

I pronostici

Un altro derby toscano per il Pisa, dopo aver eliminato l’Empoli ai calci di rigore ai trentaduesimi. I viola, che avevano avuto la meglio sul Benevento, sono reduci dalla prima vittoria in campionato con il ritorno in panchina di Paolo Vanoli. La svolta positiva arriva anche nelle quote dei bookmaker: come riporta Agipronews, il passaggio del turno della Fiorentina paga 1,27 su Betflag, contro il 3,50 per gli uomini di Paolo Bianco. Nei 90 minuti, il colpo interno è visto a 1,50, con il pareggio (che porterebbe ai calci di rigore) a 4,50 e il segno 2 a 5,00 volte la posta. Fra i risultati esatti in evidenza, a 8,50, l’1-0 come nella sfida di febbraio al ‘Franchi’ in Serie A. Se lo 0-0 è visto a 13,00, si sale a 15,00 per lo 0-1.

Dove vedere Fiorentina-Pisa anche in chiaro

Sarà possibile vedere il derby toscano tra Pisa e Fiorentina in tv in chiaro su Italia 1. Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin. Studio condotto da Monica Bertini con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it.